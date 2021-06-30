«Атланта» победила «Милуоки» и сравняла счёт серии плей-офф НБА

Короткая ссылка
«Атланта Хоукс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в четвёртом матче серии финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Атланта» победила «Милуоки» и сравняла счёт серии плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Brett Davis-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счётом 110:88 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Хоукс» стал Лу Уильямс, набравший 21 очко. Ещё 20 очков команде принёс Богдан Богданович. Кевин Хьюртер и Клинт Капела набрали по 15 очков. Лидер команды Трэй Янг не принимал участия в матче из-за травмы.

В составе «Милуоки» 19 очков набрал Джру Холидэй. Крис Миддлтон записал в свой актив 16 очков. Лидер команды Яннис Адетокунбо не сумел завершить матч из-за повреждения, он набрал 14 очков за 24 минуты, проведённые на площадке.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:2. Пятая игра пройдёт в Милуоки 2 июля.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» победил «Финикс» и сократил отставание в финальной серии Западной конференции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить