«Атланта» победила «Милуоки» и сравняла счёт серии плей-офф НБА
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Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счётом 110:88 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком в составе «Хоукс» стал Лу Уильямс, набравший 21 очко. Ещё 20 очков команде принёс Богдан Богданович. Кевин Хьюртер и Клинт Капела набрали по 15 очков. Лидер команды Трэй Янг не принимал участия в матче из-за травмы.
В составе «Милуоки» 19 очков набрал Джру Холидэй. Крис Миддлтон записал в свой актив 16 очков. Лидер команды Яннис Адетокунбо не сумел завершить матч из-за повреждения, он набрал 14 очков за 24 минуты, проведённые на площадке.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:2. Пятая игра пройдёт в Милуоки 2 июля.
Ранее сообщалось, что «Клипперс» победил «Финикс» и сократил отставание в финальной серии Западной конференции.