«Зенит» объявил состав на сборы в Австрии
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В список не вошли игроки сборной России — Артём Дзюба, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, выступавшие на чемпионате Европы по футболу — 2020.
Сердар Азмун, игравший за сборную Ирана в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года и Кубка Азии, присоединится к команде 30 июня.
Вильмар Барриос продолжает выступать за сборную Колумбии на Кубке Америки, Деян Ловрен — за сборную Хорватии на Евро-2020.
Полный список игроков можно посмотреть на официальном сайте «Зенита».
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет купить нападающего сборной Польши.