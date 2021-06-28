«Зенит» объявил состав на сборы в Австрии

Петербургский «Зенит» объявил состав на предстоящие летние сборы в Австрии.

В список не вошли игроки сборной России — Артём Дзюба, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, выступавшие на чемпионате Европы по футболу — 2020.

Сердар Азмун, игравший за сборную Ирана в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года и Кубка Азии, присоединится к команде 30 июня.

Вильмар Барриос продолжает выступать за сборную Колумбии на Кубке Америки, Деян Ловрен — за сборную Хорватии на Евро-2020.

Полный список игроков можно посмотреть на официальном сайте «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет купить нападающего сборной Польши.