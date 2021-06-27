Мазепин доволен своей работой в гонке Гран-при Штирии

Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал своё выступление в гонке восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Штирии.

«Думаю, у меня был очень хороший первый круг гонки. Я был доволен тем, как позиционировал свою машину на трассе, ведь утром я готовился к тому, что могут быть инциденты, и смотрел, как я могу объехать эти места», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.

Он отметил, что делал всё возможное, но у Haas был недостаточный темп, чтобы сражаться сегодня с другими командами.

«Я доволен собой: баланс был не совсем нужным, но я не допустил никаких серьёзных ошибок. Думаю, сегодня это был максимум», — добавил россиянин.

Мазепин стартовал 20-м и завершил гонку на 18-м месте, а его напарник по Haas Мик Шумахер финишировал 16-м.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии.