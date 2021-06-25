Дьяченко обыграла Калинину и вышла в основную сетку Уимблдона

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Россиянка Виталия Дьяченко одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой в финала квалификации третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.
Дьяченко обыграла Калинину и вышла в основную сетку Уимблдона
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу российской теннисистки, выполнившей один эйс, реализовавшей шесть из 16 брейк-пойнтов и допустившей пять двойных ошибок.

Соперница Дьяченко по основной сетке определится по завершении всех матчей квалификационного турнира.

Уимблдон-2021 пройдёт с 28 июня по 11 июля.

Ранее определились соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона.

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