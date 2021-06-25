Дьяченко обыграла Калинину и вышла в основную сетку Уимблдона
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Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу российской теннисистки, выполнившей один эйс, реализовавшей шесть из 16 брейк-пойнтов и допустившей пять двойных ошибок.
Соперница Дьяченко по основной сетке определится по завершении всех матчей квалификационного турнира.
Уимблдон-2021 пройдёт с 28 июня по 11 июля.
Ранее определились соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона.