«Клипперс» победили «Санз» и сократили отставание в серии плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Финикс Санз» в третьем матче серии финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 106:92 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Клипперс» стал Пол Джордж, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов. Ещё 23 очка команде принёс Рэджи Джексон. Дабл-дабл из 15 очков и 16 подборов в активе Ивицы Зубаца.

В составе «Финикса» 18 очков набрал Деандре Эйтон. Дабл-дабл из 15 очков и 12 ассистов в активе Пола Джорджа. Ещё 15 очков команде принёс Девин Букер.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Санз». Четвёртая игра состоится в Лос-Анджелесе 27 июня.

Ранее сообщалось, что «Атланта» победила «Милуоки» и повела в финале Восточной конференции.