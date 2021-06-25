«Клипперс» победили «Санз» и сократили отставание в серии плей-офф НБА
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 106:92 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Клипперс» стал Пол Джордж, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов. Ещё 23 очка команде принёс Рэджи Джексон. Дабл-дабл из 15 очков и 16 подборов в активе Ивицы Зубаца.
В составе «Финикса» 18 очков набрал Деандре Эйтон. Дабл-дабл из 15 очков и 12 ассистов в активе Пола Джорджа. Ещё 15 очков команде принёс Девин Букер.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Санз». Четвёртая игра состоится в Лос-Анджелесе 27 июня.
Ранее сообщалось, что «Атланта» победила «Милуоки» и повела в финале Восточной конференции.