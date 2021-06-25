«Клипперс» победили «Санз» и сократили отставание в серии плей-офф НБА

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«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Финикс Санз» в третьем матче серии финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Клипперс» победили «Санз» и сократили отставание в серии плей-офф НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 106:92 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Клипперс» стал Пол Джордж, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов. Ещё 23 очка команде принёс Рэджи Джексон. Дабл-дабл из 15 очков и 16 подборов в активе Ивицы Зубаца.

В составе «Финикса» 18 очков набрал Деандре Эйтон. Дабл-дабл из 15 очков и 12 ассистов в активе Пола Джорджа. Ещё 15 очков команде принёс Девин Букер.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Санз». Четвёртая игра состоится в Лос-Анджелесе 27 июня.

Ранее сообщалось, что «Атланта» победила «Милуоки» и повела в финале Восточной конференции.

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