12 российских штангистов получили многолетние дисквалификации за допинг

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12 российских штангистов получили многолетние дисквалификации за употребление допинга.
12 российских штангистов получили многолетние дисквалификации за допинг
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Как сообщается в отчёте о нарушении антидопинговых правил в Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), опубликованном Международным агентством допинг-тестирования (ITA), дисквалификации получили Руслан Албегов, Олег Чен, Егор Климонов, Тима Туриева, Давид Беджанян, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Юлия Коновалова, Надежда Евстюхина, Максим Шейко и Дмитрий Лапиков.

Отмечается, что в отношении штангистов Андрея Деманова, Ринаты Киреевой, Арсена Бораганова, Феликса Халибекова, Светланы Шимковой, Татьяны Алеевой, Екатерины Катиной и Оксаны Сливенко ведутся разбирательства.

Ранее сообщалось, что российских штангистов Ананяна и Козловскую дисквалифицировали за допинг.

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