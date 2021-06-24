12 российских штангистов получили многолетние дисквалификации за допинг

12 российских штангистов получили многолетние дисквалификации за употребление допинга.

Как сообщается в отчёте о нарушении антидопинговых правил в Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), опубликованном Международным агентством допинг-тестирования (ITA), дисквалификации получили Руслан Албегов, Олег Чен, Егор Климонов, Тима Туриева, Давид Беджанян, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Юлия Коновалова, Надежда Евстюхина, Максим Шейко и Дмитрий Лапиков.

Отмечается, что в отношении штангистов Андрея Деманова, Ринаты Киреевой, Арсена Бораганова, Феликса Халибекова, Светланы Шимковой, Татьяны Алеевой, Екатерины Катиной и Оксаны Сливенко ведутся разбирательства.

Ранее сообщалось, что российских штангистов Ананяна и Козловскую дисквалифицировали за допинг.