12 российских штангистов получили многолетние дисквалификации за допинг
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Как сообщается в отчёте о нарушении антидопинговых правил в Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), опубликованном Международным агентством допинг-тестирования (ITA), дисквалификации получили Руслан Албегов, Олег Чен, Егор Климонов, Тима Туриева, Давид Беджанян, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Юлия Коновалова, Надежда Евстюхина, Максим Шейко и Дмитрий Лапиков.
Отмечается, что в отношении штангистов Андрея Деманова, Ринаты Киреевой, Арсена Бораганова, Феликса Халибекова, Светланы Шимковой, Татьяны Алеевой, Екатерины Катиной и Оксаны Сливенко ведутся разбирательства.
Ранее сообщалось, что российских штангистов Ананяна и Козловскую дисквалифицировали за допинг.