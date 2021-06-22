Месси повторил рекорд по матчам за сборную Аргентины

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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд по количеству матчей в составе национальной команды.
Месси повторил рекорд по матчам за сборную Аргентины
  • © Reuters

Игра третьего тура группового этапа Кубка Америки — 2021 с Парагваем стала 147-й для Месси в составе аргентинской команды.

Таким образом, он повторил рекорд сборной, принадлежавший Хавьеру Маскерано, также отыгравшему в 147 матчах.

33-летний Месси играет за национальную команду Аргентины с 2005 года. В его активе 73 гола и 51 голевая передача, что также является национальным рекордом.

Ранее сообщалось, что Аргентина победила Парагвай в матче Кубка Америки.

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