Ласицкене и Клишина не выступят на ЧР по лёгкой атлетике

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Прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья в длину Дарья Клишина пропустят чемпионат России по лёгкой атлетике.
Ласицкене и Клишина не выступят на ЧР по лёгкой атлетике
  • РИА Новости

«Мария Ласицкене и Дарья Клишина пропустят чемпионат России, который пройдёт в Чебоксарах. Маша продолжает набирать форму после небольшой травмы ноги, полученной в мае, а Клишина тренируется в США. Дарья с тренером приняли решение не подвергать себя опасности из-за коронавируса, связанной с длинным перелётом с тремя стыковками, а выступить уже после чемпионата США на внутренних стартах. Дело в том, что на национальный отбор США не допускаются иностранные спортсмены, во время его проведения не проводятся другие соревнования», — заявила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Алла Глущенко.

Чемпионат России по лёгкой атлетике пройдёт с 23 по 27 июня в Чебоксарах.

Ранее сообщалось, что американец Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра.

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