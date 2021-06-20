Кафельников надеется, что теннисистка Самсонова продолжит прогрессировать

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал победу Людмилы Самсоновой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.
Кафельников надеется, что теннисистка Самсонова продолжит прогрессировать
  • Reuters

«Я рад за неё, она выиграла первый титул WTA. Она молодец, это хорошее и тяжёлое достижение. Самсонова показывает соответствующие результаты, будем надеяться, что она будет так же прогрессировать», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

22-летняя Самсонова в финале турнира в Берлине победила швейцарку Белинду Бенчич — 1:6, 6:1, 6:3.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина потерпела поражение в финале турнира WTA в Бирмингеме.

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