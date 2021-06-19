Касаткина победила Вандевей и вышла в финал турнира WTA в Бирмингеме

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над американкой Коко Вандевей в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Бирмингеме.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки, выполнившей один эйс, реализовавшей пять брейк-пойнтов из семи и допустившей три двойные ошибки.

Этот матч стал для обеих полуфиналисток вторым за день. Прежде они провели свои игры 1/4 финала.

В финале соперницей Касаткиной станет представительница Туниса Онс Жабер. Матч состоится 20 июня.

Ранее сообщалось, что Самсонова одолела Азаренко и вышла в финал турнира WTA в Берлине.