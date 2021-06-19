«Чемпионат»: два футболиста «Зенита-2» пройдут просмотр в «Сочи»

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Футболисты петербургского «Зенита-2» Сергей Чибисов и Даниил Шамкин пройдут просмотр в футбольном клубе «Сочи».
«Чемпионат»: два футболиста «Зенита-2» пройдут просмотр в «Сочи»
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», после просмотра будет принято решение по будущему игроков в южном клубе.

В минувшем сезоне Чибисов сыграл 26 матчей в Профессиональной футбольной лиге и не отметился результативными действиями. Шамкин провёл девять матчей в ПФЛ и забил один мяч. Также он вышел на поле в пяти играх за основную команду и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры с тренером сборной Швейцарии по футболу.

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