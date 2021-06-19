Российские волейболистки уступили США и лишились шансов на «Финал четырёх» Лиги наций

Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды США в матче предварительного этапа Лиги наций.

Встреча 14-го тура прошла в итальянском Римини и завершилась со счётом 1:3 (21:25, 27:25, 23:25, 15:25).

Для подопечных Серджо Бузато это шестое поражение на турнире. Таким образом, россиянки лишились шансов на выход в «Финал четырёх» Лиги наций.

В заключительном матче предварительного этапа, который состоится 20 июня, Россия сыграет с Польшей.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки проиграли команде Китая в матче Лиги наций.