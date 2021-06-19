Российские волейболистки уступили США и лишились шансов на «Финал четырёх» Лиги наций

Короткая ссылка
Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды США в матче предварительного этапа Лиги наций.
Российские волейболистки уступили США и лишились шансов на «Финал четырёх» Лиги наций
  • РИА Новости

Встреча 14-го тура прошла в итальянском Римини и завершилась со счётом 1:3 (21:25, 27:25, 23:25, 15:25). 

Для подопечных Серджо Бузато это шестое поражение на турнире. Таким образом, россиянки лишились шансов на выход в «Финал четырёх» Лиги наций.

В заключительном матче предварительного этапа, который состоится 20 июня, Россия сыграет с Польшей.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки проиграли команде Китая в матче Лиги наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить