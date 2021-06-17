Осака пропустит Уимблдон, но выступит на Олимпиаде
- Reuters
«Наоми не будет играть на Уимблдоне в этом году. Она проведёт время с друзьями и семьёй. Она будет готова к Олимпиаде и очень хочет сыграть перед домашними болельщиками», — приводит слова представителя команды Осаки журналист The Times Стюарт Фрэйзер в своём Twitter.
23-летняя Осака является четырёхкратной победительницей турниров Большого шлема — она по два раза стала чемпионкой Australian Open и US Open. Лучшим результатом Осаки на Уимблдоне является выход в третий круг.
«Уимблдон»-2021 пройдёт с 28 июня по 11 июля. Теннисный турнир Олимпиады в Токио запланирован на 24 июля — 1 августа.
Ранее Рафаэль Надаль объявил, что пропустит Уимблдон и Олимпиаду.