Осака пропустит Уимблдон, но выступит на Олимпиаде

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Японская теннисистка Наоми Осака не примет участия в предстоящем турнире Большого шлема — Уимблдоне.
Осака пропустит Уимблдон, но выступит на Олимпиаде
  • Reuters

«Наоми не будет играть на Уимблдоне в этом году. Она проведёт время с друзьями и семьёй. Она будет готова к Олимпиаде и очень хочет сыграть перед домашними болельщиками», — приводит слова представителя команды Осаки журналист The Times Стюарт Фрэйзер в своём Twitter.

23-летняя Осака является четырёхкратной победительницей турниров Большого шлема — она по два раза стала чемпионкой Australian Open и US Open. Лучшим результатом Осаки на Уимблдоне является выход в третий круг.

«Уимблдон»-2021 пройдёт с 28 июня по 11 июля. Теннисный турнир Олимпиады в Токио запланирован на 24 июля — 1 августа.

Ранее Рафаэль Надаль объявил, что пропустит Уимблдон и Олимпиаду.

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