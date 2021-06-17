Кокорин: я тренируюсь индивидуально
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«Я тренируюсь индивидуально. А так команда должна собраться 9 июля. У нас у каждого есть мини-программа, которую надо выполнить. Помимо неё, если есть желание, можно брать дополнительные тренировки. Сейчас же тренер сменился. Это была программа предыдущего тренерского штаба. Может быть, сейчас что-то изменится», — приводит слова Кокорина «РБ-Спорт».
Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года и сыграл всего в четырёх матчах, не сумев отметиться результативными действиями.
Ранее «Фиорентина» объявила об отставке Гаттузо.