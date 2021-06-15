Губерниев: руководство приняло решение представить меня к званию народного артиста России

Короткая ссылка
Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о возможном отстранении от эфиров из-за перепалки с известной певицей Ольгой Бузовой.
Губерниев: руководство приняло решение представить меня к званию народного артиста России
  • РИА Новости

«Еду на эфир, все меня ждут, руководство ждёт. Буду в эфире в 21:00 и в 00:00 и завтра в 15:00, до, во время и после матча России с Финляндией. Руководство приняло решение представить меня к званию народного артиста России. Слова Собчак, что Бузова была в студии нетрезвой? Спросите об этом Ксению», — сказал Губерниев RT.

14 июня во время эфира на телеканале «Матч ТВ» Губерниев довёл Бузову до слёз вопросом, употребляет ли она коньяк по утрам. Певица покинула студию, заявив, что Губерниев для неё не является мужчиной. Впоследствии телеведущий извинился за свои слова.

Ранее Губерниев прокомментировал конфликт с Бузовой в эфире канала «Матч ТВ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить