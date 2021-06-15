Губерниев: руководство приняло решение представить меня к званию народного артиста России

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о возможном отстранении от эфиров из-за перепалки с известной певицей Ольгой Бузовой.

«Еду на эфир, все меня ждут, руководство ждёт. Буду в эфире в 21:00 и в 00:00 и завтра в 15:00, до, во время и после матча России с Финляндией. Руководство приняло решение представить меня к званию народного артиста России. Слова Собчак, что Бузова была в студии нетрезвой? Спросите об этом Ксению», — сказал Губерниев RT.

14 июня во время эфира на телеканале «Матч ТВ» Губерниев довёл Бузову до слёз вопросом, употребляет ли она коньяк по утрам. Певица покинула студию, заявив, что Губерниев для неё не является мужчиной. Впоследствии телеведущий извинился за свои слова.

Ранее Губерниев прокомментировал конфликт с Бузовой в эфире канала «Матч ТВ».