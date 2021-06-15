Российская теннисистка о Сафине: нравилась его бунтарская манера поведения на корте

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Финалистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 Эрика Андреева рассказала о своих кумирах.
Российская теннисистка о Сафине: нравилась его бунтарская манера поведения на корте
  • РИА Новости

«Раньше мне очень нравился Марат Сафин, его свободная, даже бунтарская манера поведения на корте. А сейчас восхищаюсь «большой тройкой», даже не знаю, кто бы мог её превзойти. Когда я смотрю на таких спортсменов, как Рафаэль Надаль или Новак Джокович, даже не могу представить, сколько им приходилось работать, чтобы достичь такого уровня. Они на голову выше всех остальных», — заявила Андреева в интервью RT.

В женском теннисе она отдаёт предпочтение бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп.

«Я ориентируюсь на Симону Халеп, мне очень нравится её стиль игры, её характер. Также я бы выделила Эшли Барти и Лейлу Фернандес. Не скрою, что иногда беру пример с младшей сестры», — добавила теннисистка.

Ранее Андреева восхитилась силой Шараповой.

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