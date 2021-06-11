«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в шестом матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), победил в серии со счётом 4:2 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 6:3.

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Ник Холден, Вильям Карлссон, Киган Колесар, Алекс Пьетранджело, Уильям Каррье и Макс Пасиоретти. В составе «Колорадо» — Девон Тэйвз, Микко Рантанен и Андре Бураковски.

Таким образом, стали известны все полуфиналисты Кубка Стэнли.

В 1/2 финала плей-офф НХЛ «Голден Найтс» сыграл с «Монреаль Канадиенс», который прошёл «Виннипег Джетс» со счётом 4:0. А «Тампа-Бэй Лайтнинг», прошедший «Каролину Харрикейнз» (4:1), и «Нью-Йорк Айлендерс», прошедший «Бостон Брюинз» (4:2), проведут серию между собой.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» победил «Бостон» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.