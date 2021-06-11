Бой Уланбекова в UFC отменён

Поединок российского бойца Тагира Уланбекова и американца Тайсона Нэма на турнире UFC в Лас-Вегасе отменён.

По словам представителя команды 29-летнего россиянина, которые передаёт ТАСС, отмена поединка связана с плохим самочувствием бойца.

Поединок Уланбекова и Нэма должен был состояться на турнире UFC в Лас-Вегасе 19 июня.

Это уже вторая отмена боя россиянина — в марте он не смог выйти в октагон из-за операции по удалению аппендикса.

В послужном списке Уланбекова 13 побед и одно поражение в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Розенстрайк нокаутировал Сакаи в главном бою UFC Vegas 28.