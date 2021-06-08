Источник: Джеймс и Дэвис пропустят Олимпиаду в Токио

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Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не сыграют за сборную США на летних Олимпийских играх в Токио.
Источник: Джеймс и Дэвис пропустят Олимпиаду в Токио
  • © Reuters

«По словам источника, близкого к обоим игрокам, Леброн и Энтони не сыграют за национальную команду США из-за ужасного сезона с травмами», — написал журналист Джо Вардон в своей колонке на сайте The Athletic.

Журналист отмечает, что, по данным источника, Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» и Дэмьен Лиллард из «Портленд Трэйл Блэйзерс» не исключают своё участие в Олимпийских играх.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее был назван тренер года в НБА.

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