Председатель совета директоров «Авангарда»: ЧМ-2021 по хоккею оставил гнетущее впечатление

Председатель совета директоров омского хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов оценил прошедший чемпионат мира в Риге.

«Скажу честно: не видел ни одного матча турнира полностью. Весь чемпионат смотрел отрывками, он оставил гнетущее впечатление — это не про сборную нашу, а про Белоруссию… Не понял, зачем Латвии был так нужен этот чемпионат. Они снимали флаги, а нужно было привлекать зрителей», — приводит слова Крылова «Матч ТВ».

По его мнению, организаторы турнира могли хотя бы пустить на трибуны местных зрителей. Он отметил, что Международная федерация хоккея должна сделать так, чтобы мировое первенство стало более интересным.

«Команда, проигравшая три игры, становится чемпионом. Зрелищности не было, особого интереса не было», — добавил Крылов.

Ранее был опубликован видеообзор финала ЧМ-2021 по хоккею Финляндия — Канада.