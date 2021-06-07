Путин поздравил дзюдоиста Абуладзе с победой на ЧМ

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Президент России Владимир Путин поздравил отечественного дзюдоиста Яго Абуладзе, ставшего чемпионом мира по дзюдо в весовой категории до 60 кг.
Путин поздравил дзюдоиста Абуладзе с победой на ЧМ
  • РИА Новости

«Поздравляю вас с большим, настоящим триумфом. Настойчивость, упорный труд, а также отличные борцовские качества помогли вам добиться уверенной победы на чемпионате мира, убедительно подтвердить высокий класс подготовки представителей отечественной школы дзюдо. Я желаю вам новых достижений и всего наилучшего», — гласит телеграмма, опубликованная на сайте Кремля.

Абуладзе стал чемпионом мира по дзюдо в весовой категории до 60 кг. В финальной схватке 23-летний россиянин победил представителя Казахстана Гусмана Кыргызбаева.

Ранее стало известно, что россиянин Абуладзе стал чемпионом мира по дзюдо в весе до 60 кг.

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