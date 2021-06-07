СМИ: «Зенит» и «Локомотив» вступили в борьбу за вратаря «Химок» Лантратова

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Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» начали переговоры с «Химками» по поводу перехода вратаря Ильи Лантратова.
СМИ: «Зенит» и «Локомотив» вступили в борьбу за вратаря «Химок» Лантратова
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. При этом московский ЦСКА, который интересовался голкипером ранее, на данный момент взял паузу в переговорах.

В прошлом сезоне 24-летний Лантратов провёл 30 матчей в Российской премьер-лиге, пропустив 39 мячей. Также на его счету один матч и четыре пропущенных мяча в Кубке России.

Ранее сообщалось, что «Химки» объявили о подписании контракта с Идову.

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