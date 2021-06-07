Жена Кудряшова заявила, что защитник пропустит первые два матча сборной России на Евро-2020

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Анастасия Кудряшова, жена защитника сборной России и «Антальяспора» Фёдора Кудряшова, рассказала о состоянии своего мужа, получившего травму перед домашним контрольным матчем с национальной командой Болгарии (1:0).
Жена Кудряшова заявила, что защитник пропустит первые два матча сборной России на Евро-2020
  • РИА Новости

«Вчера было обследование. Оно показало разрыв 0,6 см. Пропускаем две игры, это уже 100%, а 20-е число — под вопросом. В Санкт-Петербург ребята летят без него. У Феди будут двухразовые тренировки в Подмосковье. Он лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры: расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к 20-му числу поправится», — цитирует супругу футболиста Sport24.

На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Ранее в сборной России сообщили результаты обследования Кудряшова и Баринова.

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