Мазепин признался, что разочарован своим выступлением в квалификации Гран-при Азербайджана

Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал своё выступление в квалификации шестого этапа «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана.

«Честно говоря, я ни разу не был настолько разочарован своим выступлением с самого начала сезона. Было обидно ошибиться на быстром круге, ведь он был единственным, на котором можно было показать результат на этом комплекте шин. К сожалению, я так и не смог перенастроиться на то, чтобы просто проехать круг, потому что в моей ситуации половина десятой секунды может стоить позиции», — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

Он отметил, что старается выкладываться на 101%, несмотря на то что в Haas далеки от борьбы за высокие позиции.

«И сегодня этого оказалось слишком много. Я разочарован итогом», — добавил россиянин.

По итогам квалификации Мазепин занял предпоследнее, 18-е место. Напарник россиянина по Haas Мик Шумахер — 17-й.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана.