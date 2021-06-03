«Спартак» оштрафован за твит после дерби с ЦСКА

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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по публикации «Спартака» в Twitter после матча 27-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА.
«Спартак» оштрафован за твит после дерби с ЦСКА
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает «Рейтинг букмекеров», единогласным решением комитета «Спартак» был оштрафован на 60 тыс. рублей.

Согласно регламенту, клуб может обжаловать решение в течение трёх дней после получения документов.

Напомним, после встречи пресс-служба «Спартака» опубликовала сообщение «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» Далее ЦСКА подал жалобу в комитет по этике РФС.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке нападающего олимпийской сборной Бразилии.

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