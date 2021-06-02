Кафельников заявил, что Хачанов должен был проходить Нисикори на «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников отреагировал на поражение российского теннисиста Карена Хачанова от японца Кея Нисикори в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Хачанов должен был проходить Нисикори. Он вёл по сетам, взял брейк в решающем сете, а потом «встал». Когда есть возможность закончить матч в четырёх сетах, этим надо пользоваться. Упуская такие шансы, не стоит ждать пощады от соперника. К сожалению, у Карена такое происходит не в первый раз», — цитирует Кафельникова Sport24.

Он отметил, что у Хачанова явно прослеживается проблема в финальной стадии матча. По его мнению, это решается только через тренировки. Эксперт также не считает, что в данной ситуации поможет психолог.

«Ты должен сам через это проходить. Психолог не выйдет за тебя на корт и не исполнит удары справа/слева. Нужно моделировать такого рода ситуации в тренировочном процессе. К сожалению, пока у Хачанова не получается», — добавил Кафельников.

Ранее сообщалось, что Хачанов в пяти сетах проиграл Нисикори во втором круге «Ролан Гаррос».