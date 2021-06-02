Российские волейболистки проиграли сборной Японии в матче Лиги наций
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- РИА Новости
Японские волейболистки одержали победу по партиям со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).
Сборная России потерпела третье поражение и второе подряд в Лиге наций. В турнирной таблице россиянки располагаются на восьмой строчке.
Следующий матч на турнире российские волейболистки сыграют 6 июня против команды Доминиканской Республики.
Ранее российские волейболистки проиграли команде Бразилии в матче Лиги наций.