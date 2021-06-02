Шувалов заявил, что ВЭБ.РФ не вмешивается в клубную политику ЦСКА

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал, как происходит взаимодействие с ПФК ЦСКА, основным акционером которого является его корпорация.

«Мы не вмешиваемся в политику клуба, не можем. У нас есть соглашение — мы заботимся об акционерной стоимости, внимательно следим за финансовыми показателями, финансовой дисциплиной, взаимодействуем с кредиторами, следим, как проходит выполнение бизнес-плана. С председателем совета директоров ЦСКА Максимом Орешкиным мы обсуждаем эти вопросы. Но в плане построения стратегии ЦСКА для обеспечения побед — это ответственность менеджмента клуба», — приводит слова Шувалова ТАСС.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял шестое место в Российской премьер-лиге, впервые за 20 лет не попав в еврокубки.

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