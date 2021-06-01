Медведев прокомментировал свою первую победу на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своей победе над казахстанцем Александром Бубликом в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Я очень хорошо тренировался и провёл очень хороший матч. Никогда раньше не побеждал на «Ролан Гаррос», поэтому мне очень хотелось выиграть сегодня», — цитирует Медведева Le Matin.

По мнению теннисиста, в 2021 году он плохо играет на грунте.

«Я с первого дня почувствовал, что могу играть очень хорошо. Отлично отреагировал, когда соперник вёл в третьем сете. Почти чувствую себя крутым», — сказал он.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3, 7:5.

Во втором круге турнира Медведев сыграет с победителем противостояния американца Томми Пола и австралийца Кристофера О'Коннелла.

Ранее Блинкова проиграла на старте «Ролан Гаррос».