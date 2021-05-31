В Испании перед началом матча скончался 19-летний футбольный арбитр
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Об этом сообщается в официальном Twitter Федерации футбола региона Мурсия (FFRM).
«Мы шокированы смертью Фернандо Алькараса Берналя. Наши соболезнования его близким», — говорится в сообщении федерации.
Арбитру оказали первую помощь с использованием дефибриллятора, который был на стадионе. Также на место происшествия прибыла скорая помощь, однако спасти Берналя не смогли.
Ранее сообщалось, что мотогонщик Джейсон Дюпаскье скончался после аварии на Гран-при Италии в возрасте 19 лет.