В Испании перед началом матча скончался 19-летний футбольный арбитр

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В Испании на предматчевой разминке умер 19-летний футбольный судья Фернандо Алькарас Берналь.
В Испании перед началом матча скончался 19-летний футбольный арбитр
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Об этом сообщается в официальном Twitter Федерации футбола региона Мурсия (FFRM).

«Мы шокированы смертью Фернандо Алькараса Берналя. Наши соболезнования его близким», — говорится в сообщении федерации.

Арбитру оказали первую помощь с использованием дефибриллятора, который был на стадионе. Также на место происшествия прибыла скорая помощь, однако спасти Берналя не смогли.

Ранее сообщалось, что мотогонщик Джейсон Дюпаскье скончался после аварии на Гран-при Италии в возрасте 19 лет.

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