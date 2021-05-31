В Испании перед началом матча скончался 19-летний футбольный арбитр

В Испании на предматчевой разминке умер 19-летний футбольный судья Фернандо Алькарас Берналь.

Об этом сообщается в официальном Twitter Федерации футбола региона Мурсия (FFRM).

«Мы шокированы смертью Фернандо Алькараса Берналя. Наши соболезнования его близким», — говорится в сообщении федерации.

Арбитру оказали первую помощь с использованием дефибриллятора, который был на стадионе. Также на место происшествия прибыла скорая помощь, однако спасти Берналя не смогли.

Ранее сообщалось, что мотогонщик Джейсон Дюпаскье скончался после аварии на Гран-при Италии в возрасте 19 лет.