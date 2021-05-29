Россия реализовала большинство в пятом матче подряд со старта ЧМ по хоккею
- Reuters
Россияне добились гола при численном преимуществе в матче со сборной Швейцарии благодаря Антону Бурдасову. Подопечные Валерия Брагина реализовывали большинство до этого в играх с Чехией (4:3), Великобританией (7:1), Словакией (1:3) и Данией (3:0).
Примечательно, что гол в большинстве становится для россиян первым в каждом матче на турнире.
Ранее сообщалось, что Бурдасов вывел сборную России по хоккею вперёд в матче со Швейцарией.