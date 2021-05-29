Россия реализовала большинство в пятом матче подряд со старта ЧМ по хоккею

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Сборная России по хоккею реализовала большинство в пятом матче подряд со старта чемпионата мира 2021 года.
Россия реализовала большинство в пятом матче подряд со старта ЧМ по хоккею
  • Reuters

Россияне добились гола при численном преимуществе в матче со сборной Швейцарии благодаря Антону Бурдасову. Подопечные Валерия Брагина реализовывали большинство до этого в играх с Чехией (4:3), Великобританией (7:1), Словакией (1:3) и Данией (3:0).  

Примечательно, что гол в большинстве становится для россиян первым в каждом матче на турнире.

Ранее сообщалось, что Бурдасов вывел сборную России по хоккею вперёд в матче со Швейцарией.

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