Россия реализовала большинство в пятом матче подряд со старта ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею реализовала большинство в пятом матче подряд со старта чемпионата мира 2021 года.

Россияне добились гола при численном преимуществе в матче со сборной Швейцарии благодаря Антону Бурдасову. Подопечные Валерия Брагина реализовывали большинство до этого в играх с Чехией (4:3), Великобританией (7:1), Словакией (1:3) и Данией (3:0).

Примечательно, что гол в большинстве становится для россиян первым в каждом матче на турнире.

Ранее сообщалось, что Бурдасов вывел сборную России по хоккею вперёд в матче со Швейцарией.