Баринов отреагировал на переход Мухина из «Локомотива» в ЦСКА

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал трансфер хавбека Максима Мухина в столичный футбольный клуб ЦСКА.
Баринов отреагировал на переход Мухина из «Локомотива» в ЦСКА
  • © официальный сайт «Локомотива»

«Когда свои ребята уходят, осадок какой-то остаётся. Но это жизнь, каждый выбирает свой путь. Я первый увидел пост Мухина в Instagram, я с ним поговорил, но оставлю это между нами», — цитирует Баринова РИА Новости.

По его мнению, Мухин является хорошим игроком и для команды всегда тяжело терять подобных футболистов центра поля. Баринов отметил, что жизнь покажет, правильно ли поступил его экс-одноклубник.

«Наверное, это вопрос к руководству. Я футболист и выполняю свои обязанности, у меня действующий контракт с «Локомотивом». Это их выбор, они принимают решения сами», — сказал Баринов.

ЦСКА подписал с Мухиным контракт на пять лет. 19-летний полузащитник в минувшем сезоне провёл 15 матчей за «Локомотив».

Ранее Роман Бабаев высказался о переходе Мухина в ЦСКА.

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