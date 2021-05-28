В «Шиннике» заявили о намерении пригласить Евсеева

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Заместитель генерального директора «Шинника» Валерий Фролов заявил, что новым главным тренером команды может стать экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев.
В «Шиннике» заявили о намерении пригласить Евсеева
  • РИА Новости

«Мы собираемся подписать контракт. В понедельник Евсеев приедет со своим агентом, тогда всё будет понятно. На какой срок будет подписан контракт? Не знаю, это будет решать руководство области», — приводит слова Фролова РБ Спорт.

В прошлом сезоне «Шинник» занял последнее место в ФНЛ в сезоне-2020/21 и вылетел в ПФЛ. В связи с этим клуб не стал продлевать контракт с тренером Юрием Газзаевым.

Ранее агент заявил, что у Евсеева есть предложения от клубов РПЛ и ФНЛ.

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