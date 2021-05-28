«Лейкерс» обыграл «Финикс» в плей-офф НБА и вышел вперёд в серии
Встреча проходила на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 109:95 в пользу хозяев.
В составе «Лейкерс» дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов оформил Энтони Дэвис. Леброн Джеймс набрал 21 очко. У проигравших дабл-даблом отметился Деандре Эйтон — 22 очка, 11 подборов.
Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Лейкерс». Четвёртый матч противостояния также пройдёт в Лос-Анджелесе, начало — 30 мая в 22:30 мск.
Ранее сообщалось, что болельщик обсыпал попкорном баскетболиста «Вашингтона».