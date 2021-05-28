«Лейкерс» обыграл «Финикс» в плей-офф НБА и вышел вперёд в серии

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В матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз».

Встреча проходила на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 109:95 в пользу хозяев.

В составе «Лейкерс» дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов оформил Энтони Дэвис. Леброн Джеймс набрал 21 очко. У проигравших дабл-даблом отметился Деандре Эйтон — 22 очка, 11 подборов.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Лейкерс». Четвёртый матч противостояния также пройдёт в Лос-Анджелесе, начало — 30 мая в 22:30 мск.

Ранее сообщалось, что болельщик обсыпал попкорном баскетболиста «Вашингтона».

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