«Каролина» вышла во второй раунд плей-офф НХЛ и сыграет с «Тампой»
Встреча, проходившая на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. «Харрикейнз» выиграл серию — 4:2.
В составе победителей дубль оформил Себастьян Ахо, по разу отличились Брок Макгинн и Даги Хэмилтон. У проигравших забрасывали Ник Казинс, Микаэль Гранлунд и Райан Джохансен.
Форвард гостей Андрей Свечников и нападающий хозяев Яков Тренин не отметились результативными действиями.
Во втором раунде Кубка Стэнли «Каролина» сыграет против «Тампа-Бэй Лайтнинг», за которую выступают россияне Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачёв.
Ранее сообщалось, что Сорокин обновил рекорд «Айлендерс» по победам в Кубке Стэнли среди вратарей.