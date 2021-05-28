«Каролина» вышла во второй раунд плей-офф НХЛ и сыграет с «Тампой»

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующий круг соревнований.

Встреча, проходившая на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. «Харрикейнз» выиграл серию — 4:2.

В составе победителей дубль оформил Себастьян Ахо, по разу отличились Брок Макгинн и Даги Хэмилтон. У проигравших забрасывали Ник Казинс, Микаэль Гранлунд и Райан Джохансен.

Форвард гостей Андрей Свечников и нападающий хозяев Яков Тренин не отметились результативными действиями.

Во втором раунде Кубка Стэнли «Каролина» сыграет против «Тампа-Бэй Лайтнинг», за которую выступают россияне Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачёв.

Ранее сообщалось, что Сорокин обновил рекорд «Айлендерс» по победам в Кубке Стэнли среди вратарей.

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