Александрова проиграла Крейчиковой в четвертьфинале турнира WTA в Страсбурге

Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от чешки Барборы Крейчиковой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Страсбурге.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу чешской теннисистки.

Александрова сделала четыре эйса, реализовала лишь один из пяти брейк-пойнтов, а также допустила четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале соперницей Крейчиковой станет либо немка Юле Нимайер, либо нидерландка Аранча Рус.

Ранее сообщалось, что Звонарёва уступила Шмидловой и не смогла пройти в основную сетку «Ролан Гаррос».