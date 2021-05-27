Александрова проиграла Крейчиковой в четвертьфинале турнира WTA в Страсбурге
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Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу чешской теннисистки.
Александрова сделала четыре эйса, реализовала лишь один из пяти брейк-пойнтов, а также допустила четыре двойные ошибки.
В четвертьфинале соперницей Крейчиковой станет либо немка Юле Нимайер, либо нидерландка Аранча Рус.
Ранее сообщалось, что Звонарёва уступила Шмидловой и не смогла пройти в основную сетку «Ролан Гаррос».