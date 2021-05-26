«Вильярреал» ведёт в счёте после первого тайма финала ЛЕ
После первого тайма финала Лиги Европы испанский «Вильярреал» лидирует в матче с английским «Манчестер Юнайтед».
- Reuters
После первого тайма счёт в матче 1:0 в пользу «Вильярреала». Автором единственного мяча стал Жерар Морено.
Финал Лиги Европы проходит в польском Гданьске.
Ранее футболист «Вильярреала» Морено открыл счёт в финале Лиги Европы.
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