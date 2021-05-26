«Вильярреал» ведёт в счёте после первого тайма финала ЛЕ

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После первого тайма финала Лиги Европы испанский «Вильярреал» лидирует в матче с английским «Манчестер Юнайтед».
«Вильярреал» ведёт в счёте после первого тайма финала ЛЕ
  • Reuters

После первого тайма счёт в матче 1:0 в пользу «Вильярреала». Автором единственного мяча стал Жерар Морено.

Финал Лиги Европы проходит в польском Гданьске.

Ранее футболист «Вильярреала» Морено открыл счёт в финале Лиги Европы.

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