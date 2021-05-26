«Вильярреал» ведёт в счёте после первого тайма финала ЛЕ

После первого тайма финала Лиги Европы испанский «Вильярреал» лидирует в матче с английским «Манчестер Юнайтед».

Reuters

После первого тайма счёт в матче 1:0 в пользу «Вильярреала». Автором единственного мяча стал Жерар Морено. Финал Лиги Европы проходит в польском Гданьске. Ранее футболист «Вильярреала» Морено открыл счёт в финале Лиги Европы.