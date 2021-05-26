Сборная Канады по хоккею впервые победила на ЧМ-2021

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В матче предварительного этапа чемпионата Европы сборная Канады одержала крупную победу над Норвегией.
Сборная Канады по хоккею впервые победила на ЧМ-2021
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Арене Рига», завершилась со счётом 4:2 в пользу канадцев.

В составе победителей отличились Адам Хендрик (дубль), Коннор Браун и Эндрю Манджапане. У норвежской сборной забрасывали Томас Валькве Ольсен и Матс Россели Ольсен.

Сборная Канады набрала три очка, поднявшись на пятое место. Североамериканская команда впервые победила на турнире. Норвегия также имеет три очка и опустилась на шестую позицию.

Ранее Казахстан нанёс Германии первое поражение на ЧМ-2021 по хоккею.

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