Сборная Канады по хоккею впервые победила на ЧМ-2021

В матче предварительного этапа чемпионата Европы сборная Канады одержала крупную победу над Норвегией.

Встреча, проходившая на «Арене Рига», завершилась со счётом 4:2 в пользу канадцев.

В составе победителей отличились Адам Хендрик (дубль), Коннор Браун и Эндрю Манджапане. У норвежской сборной забрасывали Томас Валькве Ольсен и Матс Россели Ольсен.

Сборная Канады набрала три очка, поднявшись на пятое место. Североамериканская команда впервые победила на турнире. Норвегия также имеет три очка и опустилась на шестую позицию.

Ранее Казахстан нанёс Германии первое поражение на ЧМ-2021 по хоккею.