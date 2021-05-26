«Даллас» одолел «Клипперс» в матче плей-офф НБА, Леонард набрал 41 очко

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«Даллас Маверикс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Даллас» одолел «Клипперс» в матче плей-офф НБА, Леонард набрал 41 очко
  • Reuters

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 127:121 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 41 очко. Его партнёр по команде Пол Джордж оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. В составе «Маверикс» 39 баллов в свой актив записал Лука Дончич, а Кристапс Порзингис набрал 20 очков.

Таким образом, «Даллас» повёл в серии со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Денвер» разгромил «Портленд» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА.

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