Россиянки завоевали серебро в стрельбе из пневматического пистолета на ЧЕ

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Россиянки Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова и Дарья Сироткина заняли второе место в командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в Хорватии.
Россиянки завоевали серебро в стрельбе из пневматического пистолета на ЧЕ

Отечественные спортсменки в финале уступили украинкам.

Бронзу выиграли представительницы Сербии.

Ранее сообщалось, что Бацарашкина стала второй в стрельбе из пневматического пистолета на ЧЕ.

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