Россиянки завоевали серебро в стрельбе из пневматического пистолета на ЧЕ

Россиянки Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова и Дарья Сироткина заняли второе место в командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в Хорватии.

Отечественные спортсменки в финале уступили украинкам. Бронзу выиграли представительницы Сербии. Ранее сообщалось, что Бацарашкина стала второй в стрельбе из пневматического пистолета на ЧЕ.