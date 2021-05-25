Россиянки завоевали серебро в стрельбе из пневматического пистолета на ЧЕ
Россиянки Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова и Дарья Сироткина заняли второе место в командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в Хорватии.
Отечественные спортсменки в финале уступили украинкам.
Бронзу выиграли представительницы Сербии.
Ранее сообщалось, что Бацарашкина стала второй в стрельбе из пневматического пистолета на ЧЕ.
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