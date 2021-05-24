Медведев обыграл Фоньини в первом матче турнира UTS4

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини в первом матче выставочного турнира академии Муратоглу Ultimate Tennis Showdown (UTS4).
Медведев обыграл Фоньини в первом матче турнира UTS4
  • Reuters

Российский теннисист одержал победу в трёх партиях со счётом 20:11, 14:12, 18:12 за 30 минут.

Матчи турнира проходят в особом формате. Игры состоят из четырёх сетов по восемь минут. Всего же на каждую встречу выделяют 45 минут, а если отрыв в четверти составляет более десяти очков, то она заканчивается. Либо она закончится, если игрок выигрывает первые три партии. При счёте 2:2 по сетам должна проводиться решающая партия четверть, победителем которой становится тот, кто первым возьмёт два очка подряд. Также у теннисистов на турнире отсутствует вторая подача.

Ранее сообщалось, что Вера Звонарёва победила Франческу Джонс на старте квалификации «Ролан Гаррос».

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