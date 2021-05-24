Португальский журналист считает, что Витория ошибся, выбрав «Спартак»

Португальский журналист Руй Сантуш в интервью назвал причину, по которая может помешать новому главному тренеру «Спартака» Рую Виторие добиться успеха с красно-белыми.

«Учитывая выход из совета директоров Заремы Салиховой, то я бы на месте Витории выбрал другой клуб. Он не очень хорошо справляется с давлением. Если Руи придёт в раздробленный клуб, то ему будет тяжело проявить себя — у него бывали конфликты в «Бенфике». На Виторию будет давить пресса, он может не справиться с таким напряжением. Потому я не думаю, что РПЛ — лучшее место для наставника с таким профилем. Если «Спартаку» нужен был тренер, который вызовет бурную реакцию у фанатов, выбран неподходящий специалист. Руй Витория слишком спокоен. Он не тот тренер, который может 90 минут кричать и размахивать руками у бровки поля», — цитирует журналиста Sport24.

51-летний Витория подписал со «Спартаком» двухлетний контракт.

Ранее в «Спартаке» назвали ассистентов Витории.