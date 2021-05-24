«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России в Калининграде
- © РИА Новости / Александр Вильф
Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Также участники собрания утвердили положение о Суперкубке, согласно которому в случае ничейного результата в основное время команды проведут серию пенальти и не будут играть дополнительное время.
В матче за Суперкубок встретятся петербургский «Зенит» и «Локомотив». Встреча состоится 17 июля.
Ранее клубы РПЛ предложили увеличить количество игроков в заявке команды.