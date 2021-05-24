«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России в Калининграде

Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании 24 мая одобрило проведение Суперкубка России 2021 года в Калининграде.

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Также участники собрания утвердили положение о Суперкубке, согласно которому в случае ничейного результата в основное время команды проведут серию пенальти и не будут играть дополнительное время.

В матче за Суперкубок встретятся петербургский «Зенит» и «Локомотив». Встреча состоится 17 июля.

Ранее клубы РПЛ предложили увеличить количество игроков в заявке команды.