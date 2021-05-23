Российские гребцы завоевали три бронзовые медали в последний день этапа КМ

Российские гребцы выиграли три бронзовые награды в заключительный день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле.

Захар Петров и Кирилл Романов завоевали бронзовые медали в каноэ-двойках на дистанции 1000 м.

Артём Коровин и Алексей Шишкин выиграли бронзу в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1000 м.

А Ирина Андреева и Дмитрий Шаров — в смешанных парах на каноэ на дистанции 200 м.

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле проходит с 20 по 23 мая.

Ранее сообщалось, что россияне Петров и Романов завоевали золото на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ.