Москалёва и Ерёмин завершили ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар поражением от канадцев

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Канады на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных пар в шотландском Абердине.

Встреча завершилась со счётом 11:6 (4:0, 0:2, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 4:0) в пользу немецкой команды, которой противостоял российский дуэт Анастасия Москалёва — Александр Ерёмин.

Для россиян это поражение стало пятым на чемпионате мира при шести поражениях. Таким образом, Москалёва и Ерёмин завершили турнир на шестом месте в группе.

Ранее сообщалось, что Москалёва и Ерёмин не сумели пробиться в плей-офф ЧМ по кёрлингу в миксте.