Москалёва и Ерёмин завершили ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар поражением от канадцев

Короткая ссылка
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Канады на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных пар в шотландском Абердине.
Москалёва и Ерёмин завершили ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар поражением от канадцев
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

Встреча завершилась со счётом 11:6 (4:0, 0:2, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 4:0) в пользу немецкой команды, которой противостоял российский дуэт Анастасия Москалёва — Александр Ерёмин.

Для россиян это поражение стало пятым на чемпионате мира при шести поражениях. Таким образом, Москалёва и Ерёмин завершили турнир на шестом месте в группе.

Ранее сообщалось, что Москалёва и Ерёмин не сумели пробиться в плей-офф ЧМ по кёрлингу в миксте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить