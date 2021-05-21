Вратарь ЦСКА Помазун может продолжить карьеру в одном из европейских клубов

Менеджер Алексей Николаев, сотрудничающий с вратарём ЦСКА Ильёй Помазуном, рассказал об интересе к футболисту со стороны европейских клубов.

«Чемпионаты в Европе продолжаются. В настоящий момент у Ильи есть предложения от трёх команд высшей лиги Испании, трёх команд высшей лиги Франции и от клуба, который вот-вот выиграет вторую лигу и выйдет в высший дивизион. Вчера контактировали с голландским клубом. На следующей неделе свой интерес они обещали изложить уже в письменном виде. «Урал» также проявляет интерес. Контакты идут. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить представителей ЦСКА, которые понимают, что Илье необходимо иметь игровую практику», — цитирует Николаева Sport24.

24-летний Помазун является воспитанником ЦСКА. Часть прошлого сезона голкипер провёл в аренде в «Урале», где принял участие в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проведёт летние сборы в Австрии.