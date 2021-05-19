Карацев проиграл Синнеру в матче первого круга турнира ATP в Лионе

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Россиянин Аслан Карацев уступил представителю Италии Яннику Синнеру в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лионе.
Карацев проиграл Синнеру в матче первого круга турнира ATP в Лионе
  • Reuters

Встреча завершилась победой итальянца со счётом 0:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 3 часа и 35 минут.

В следующем круге соревнований Синнер сыграет с французом Артуром Риндеркнехом.

Ранее Джокович поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP.

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