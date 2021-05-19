Карацев проиграл Синнеру в матче первого круга турнира ATP в Лионе
Россиянин Аслан Карацев уступил представителю Италии Яннику Синнеру в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лионе.
- Reuters
Встреча завершилась победой итальянца со счётом 0:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 3 часа и 35 минут.
В следующем круге соревнований Синнер сыграет с французом Артуром Риндеркнехом.
Ранее Джокович поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»