ЦСКА расторг контракт с хоккеистом Телегиным

Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о расторжении контракта с нападающим команды Иваном Телегиным.

Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игрок выступал за армейцев с 2014 года. В сезоне-2018/2019 он выиграл вместе с командой Кубок Гагарина.

В минувшем сезоне 29-летний форвард сыграл 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 очков (6 + 6). В плей-офф он провёл 22 игры, в которых забросил две шайбы и дважды отдал результативные передачи.

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