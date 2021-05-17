Звонарёва вернулась в топ-100 рейтинга WTA
Российская теннисистка Вера Звонарёва поднялась с 113-го на 96-е место в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) от 17 мая.
- Reuters
- © Guglielmo Mangiapane
Лидерство в рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти.
Лучшей среди россиянок стала Вероника Кудерметова, которая занимает 29-ю позицию.
Ранее сообщалось, что Звонарёва уступила Плишковой в матче третьего круга турнира WTA в Риме.
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