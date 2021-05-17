Звонарёва вернулась в топ-100 рейтинга WTA

Российская теннисистка Вера Звонарёва поднялась с 113-го на 96-е место в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) от 17 мая.

Reuters

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