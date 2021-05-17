Звонарёва вернулась в топ-100 рейтинга WTA

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Российская теннисистка Вера Звонарёва поднялась с 113-го на 96-е место в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) от 17 мая.
Звонарёва вернулась в топ-100 рейтинга WTA
  • Reuters
  • © Guglielmo Mangiapane

Лидерство в рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти.

Лучшей среди россиянок стала Вероника Кудерметова, которая занимает 29-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Звонарёва уступила Плишковой в матче третьего круга турнира WTA в Риме.

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