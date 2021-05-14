Траньков отреагировал на непопадание Загитовой и Медведевой в состав сборной России

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отреагировал на непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон — 2021/22.
Траньков отреагировал на непопадание Загитовой и Медведевой в состав сборной России
  • РИА Новости

«Ожидаемое решение. Скорее удивился бы, если бы было по-другому. Время идёт, приходят новые времена, перед фигуристками ставятся новые технические задачи», — цитирует Транькова «Чемпионат».

Также олимпийский чемпион высказался об участии Загитовой и Медведевой в различных шоу.

«Это здесь ни при чём. Шоу, наоборот, оставляют тебя хоть в какой-то форме, заставляют что-то делать после того, как ты одержал такое количество побед», — сказал он.

Напомним, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон — 2021/22.

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