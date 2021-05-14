Траньков отреагировал на непопадание Загитовой и Медведевой в состав сборной России
- РИА Новости
«Ожидаемое решение. Скорее удивился бы, если бы было по-другому. Время идёт, приходят новые времена, перед фигуристками ставятся новые технические задачи», — цитирует Транькова «Чемпионат».
Также олимпийский чемпион высказался об участии Загитовой и Медведевой в различных шоу.
«Это здесь ни при чём. Шоу, наоборот, оставляют тебя хоть в какой-то форме, заставляют что-то делать после того, как ты одержал такое количество побед», — сказал он.
Напомним, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.
Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон — 2021/22.